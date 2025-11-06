Kompenzace Softwarový inženýr in Beijing Metropolitan Area ve společnosti Microsoft se pohybuje od CN¥399K year pro 59 do CN¥1.81M year pro 65. Mediánový yearní kompenzační balíček in Beijing Metropolitan Area činí celkem CN¥566K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Microsoft. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
SDE
CN¥399K
CN¥311K
CN¥74K
CN¥13.7K
60
CN¥461K
CN¥349K
CN¥93.9K
CN¥18.3K
SDE II
CN¥524K
CN¥378K
CN¥126K
CN¥19.7K
62
CN¥574K
CN¥462K
CN¥81.5K
CN¥31.1K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:
20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
Sometimes a 5 year schedule
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici
iOS inženýr
Frontend softwarový inženýr
Inženýr strojového učení
Backend softwarový inženýr
Full-Stack softwarový inženýr
Síťový inženýr
Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)
Datový inženýr
Produkční softwarový inženýr
Bezpečnostní softwarový inženýr
DevOps inženýr
Inženýr spolehlivosti webu
Krypto inženýr
Softwarový inženýr virtuální reality
Systémový inženýr
Softwarový inženýr videoher
Vývojářský advokát
Výzkumný vědec
AI výzkumník
AI inženýr