Microsoft
Microsoft Obchodní inženýr Platy v Greater Dublin Area

Kompenzace Obchodní inženýr in Greater Dublin Area ve společnosti Microsoft se pohybuje od €94.9K year pro 59 do €116K year pro 61. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Dublin Area činí celkem €107K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Microsoft. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
59
€80.1K
€59.2K
€8.2K
€12.7K
60
€104K
€78.2K
€11.6K
€14.4K
61
€116K
€82.8K
€12.9K
€20.7K
62
€ --
€ --
€ --
€ --
Zobrazit 8 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Sometimes a 5 year schedule



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní inženýr ve společnosti Microsoft in Greater Dublin Area představuje roční celkovou odměnu €132,087. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Microsoft pro pozici Obchodní inženýr in Greater Dublin Area je €97,585.

