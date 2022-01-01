Seznam společností
Micro Focus
Micro Focus Platy

Platy ve společnosti Micro Focus se pohybují od $13,046 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $229,140 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Micro Focus. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Softwarový inženýr
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Obchodní analytik
$126K
Datový vědec
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Finanční analytik
$151K
IT specialista
$193K
Produktový designér
$167K
Produktový manažer
$229K
Výnosové operace
$49.1K
Prodej
$42.1K
Manažer softwarového inženýrství
$123K
Architekt řešení
$159K
Technický programový manažer
$160K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Micro Focus je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $229,140. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Micro Focus je $124,063.

