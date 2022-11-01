Seznam společností
MI-GSO
MI-GSO Platy

Platy ve společnosti MI-GSO se pohybují od $35,491 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $145,725 pro pozici Manažer obchodních operací na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti MI-GSO. Naposledy aktualizováno: 11/24/2025

Manažer obchodních operací
$146K
Datový analytik
$70.4K
Manažerský konzultant
$44.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Projektový manažer
$60.3K
Softwarový inženýr
$35.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti MI-GSO je Manažer obchodních operací at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $145,725. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MI-GSO je $60,328.

