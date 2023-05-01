Adresář Společností
Metro
Metro Platy

Rozsah platů Metro se pohybuje od $13,746 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $143,715 pro Marketingové operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Metro. Naposledy aktualizováno: 8/9/2025

$160K

Administrativní asistent
$39.8K
Datový vědec
$64.4K
Marketingové operace
$144K

Produktový designér
$74.1K
Produktový manažer
$115K
Projektový manažer
$16.4K
Prodej
$13.7K
Softwarový inženýr
$60.3K
Architekt řešení
$105K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Metro je Marketingové operace at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $143,715. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Metro je $64,405.

