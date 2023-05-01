Adresář Společností
Metro
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost
Hlavní poznatky
  • Přispějte něčím jedinečným o Metro, co by mohlo být užitečné pro ostatní (např. tipy na pohovory, výběr týmů, jedinečná kultura atd.).
    • O společnosti

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    Webové stránky
    1947
    Rok založení
    95,000
    Počet zaměstnanců
    $10B+
    Odhadované příjmy
    Sídlo

    Získejte ověřené platy do své schránky

    Přihlaste se k odběru ověřených nabídek.Dostanete rozpis podrobností kompenzace e-mailem. Zjistit více

    Tento web je chráněn reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby použít.

    Doporučené práce

      Pro Metro nebyly nalezeny žádné doporučené práce

    Související společnosti

    • Dropbox
    • Pinterest
    • Spotify
    • PayPal
    • LinkedIn
    • Zobrazit všechny společnosti ➜

    Další zdroje