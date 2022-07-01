Seznam společností
Mesh.ai
Mesh.ai Platy

Platy ve společnosti Mesh.ai se pohybují od $14,325 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $105,812 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Mesh.ai. Naposledy aktualizováno: 10/22/2025

Softwarový inženýr
Median $20K
Datový analytik
$106K
Produktový manažer
$14.3K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Mesh.ai je Datový analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $105,812. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mesh.ai je $20,000.

Další zdroje