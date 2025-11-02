Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Mercury se pohybuje od $132K year pro IC1 do $293K year pro IC4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $214K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercury. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
16.67%
ROK 1
16.67%
ROK 2
16.67%
ROK 3
16.67%
ROK 4
16.67%
ROK 5
16.67%
ROK 6
Ve společnosti Mercury podléhají RSUs 6letému plánu nabývání:
16.67% nabývá v 1st-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 2nd-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 3rd-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 4th-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 5th-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 6th-ROK (16.67% ročně)
7 years post-termination exercise window.