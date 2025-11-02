Seznam společností
Mercury
Průměrná celková kompenzace Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Mercury se pohybuje od $203K do $276K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercury. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$217K - $262K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$203K$217K$262K$276K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

16.67%

ROK 1

16.67%

ROK 2

16.67%

ROK 3

16.67%

ROK 4

16.67%

ROK 5

16.67%

ROK 6

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Mercury podléhají RSUs 6letému plánu nabývání:

  • 16.67% nabývá v 1st-ROK (16.67% ročně)

  • 16.67% nabývá v 2nd-ROK (16.67% ročně)

  • 16.67% nabývá v 3rd-ROK (16.67% ročně)

  • 16.67% nabývá v 4th-ROK (16.67% ročně)

  • 16.67% nabývá v 5th-ROK (16.67% ročně)

  • 16.67% nabývá v 6th-ROK (16.67% ročně)

7 years post-termination exercise window.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Mercury představuje roční celkovou odměnu $276,467. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mercury pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti je $202,583.

