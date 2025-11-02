Kompenzace Obchodní rozvoj in United States ve společnosti Mercury činí $150K year pro IC2. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercury. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025
Průměrná celková kompenzace
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
ROK 1
16.67%
ROK 2
16.67%
ROK 3
16.67%
ROK 4
16.67%
ROK 5
16.67%
ROK 6
Ve společnosti Mercury podléhají RSUs 6letému plánu nabývání:
16.67% nabývá v 1st-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 2nd-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 3rd-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 4th-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 5th-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 6th-ROK (16.67% ročně)
7 years post-termination exercise window.