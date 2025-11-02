Seznam společností
Mercury
Kompenzace Obchodní rozvoj in United States ve společnosti Mercury činí $150K year pro IC2. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercury. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$169K - $193K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$149K$169K$193K$212K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Plán nabývání

16.67%

ROK 1

16.67%

ROK 2

16.67%

ROK 3

16.67%

ROK 4

16.67%

ROK 5

16.67%

ROK 6

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Mercury podléhají RSUs 6letému plánu nabývání:

  • 16.67% nabývá v 1st-ROK (16.67% ročně)

  • 16.67% nabývá v 2nd-ROK (16.67% ročně)

  • 16.67% nabývá v 3rd-ROK (16.67% ročně)

  • 16.67% nabývá v 4th-ROK (16.67% ročně)

  • 16.67% nabývá v 5th-ROK (16.67% ročně)

  • 16.67% nabývá v 6th-ROK (16.67% ročně)

7 years post-termination exercise window.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní rozvoj ve společnosti Mercury in United States představuje roční celkovou odměnu $212,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mercury pro pozici Obchodní rozvoj in United States je $149,400.

