Kompenzace UX výzkumník in United States ve společnosti Mercari činí $173K year pro MG3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $150K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercari. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Mercari podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (8.32% čtvrtletně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)