Mercari
  • Platy
  • UX výzkumník

  • Všechny platy UX výzkumník

Mercari UX výzkumník Platy

Kompenzace UX výzkumník in United States ve společnosti Mercari činí $173K year pro MG3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $150K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercari. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Mercari podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX výzkumník ve společnosti Mercari in United States představuje roční celkovou odměnu $198,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mercari pro pozici UX výzkumník in United States je $163,333.

Další zdroje