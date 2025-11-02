Seznam společností
Mercari
Mercari Technický programový manažer Platy

Kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti Mercari činí $113K year pro MG4. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercari. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$190K - $216K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$165K$190K$216K$241K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Mercari podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Mercari in United States představuje roční celkovou odměnu $240,917. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mercari pro pozici Technický programový manažer in United States je $165,375.

Další zdroje