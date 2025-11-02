Kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti Mercari činí $113K year pro MG4. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercari. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025
Průměrná celková kompenzace
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Mercari podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (8.32% čtvrtletně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)