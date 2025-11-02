Seznam společností
Mercari
Mercari Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in Japan ve společnosti Mercari se pohybuje od ¥7.47M year pro MG1 do ¥14.2M year pro MG4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Japan činí celkem ¥12.22M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercari. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MG1
(Začátečnická úroveň)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Mercari podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)



Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Mercari in Japan představuje roční celkovou odměnu ¥16,765,390. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mercari pro pozici Softwarový inženýr in Japan je ¥9,775,247.

