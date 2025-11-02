Seznam společností
Mercari
Mercari Datový analytik Platy

Kompenzace Datový analytik in Japan ve společnosti Mercari činí ¥8.74M year pro MG3. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercari. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Zobrazit 2 Další úrovně
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Mercari podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Mercari in Japan představuje roční celkovou odměnu ¥11,178,107. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mercari pro pozici Datový analytik in Japan je ¥7,834,229.

Další zdroje