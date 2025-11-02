Seznam společností
Mercari
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Náčelník štábu

  • Všechny platy Náčelník štábu

Mercari Náčelník štábu Platy

Průměrná celková kompenzace Náčelník štábu in India ve společnosti Mercari se pohybuje od ₹15.76M do ₹21.58M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercari. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

₹17.07M - ₹20.26M
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Mercari podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Náčelník štábu ve společnosti Mercari in India představuje roční celkovou odměnu ₹21,576,576. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mercari pro pozici Náčelník štábu in India je ₹15,760,281.

Další zdroje