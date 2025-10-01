Seznam společností
Mend
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Tel Aviv Metropolitan Area ve společnosti Mend činí celkem ₪455K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mend. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Mend
Software Engineer
hidden
Celkem za rok
₪455K
Pozice
L3
Základní
₪455K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
₪560K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Mend in Tel Aviv Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu ₪670,359. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mend pro pozici Softwarový inženýr in Tel Aviv Metropolitan Area je ₪375,800.

