  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Melio Payments Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Israel ve společnosti Melio Payments činí celkem ₪504K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Melio Payments. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Celkem za rok
₪504K
Pozice
Tech Lead
Základní
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
9 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Melio Payments podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Melio Payments in Israel představuje roční celkovou odměnu ₪605,771. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Melio Payments pro pozici Softwarový inženýr in Israel je ₪502,444.

Další zdroje