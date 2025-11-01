Seznam společností
Melio Payments
Melio Payments Produktový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový manažer in Israel ve společnosti Melio Payments se pohybuje od ₪715K do ₪975K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Melio Payments. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměrná celková kompenzace

₪765K - ₪925K
Israel
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₪715K₪765K₪925K₪975K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Melio Payments podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Melio Payments in Israel představuje roční celkovou odměnu ₪975,453. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Melio Payments pro pozici Produktový manažer in Israel je ₪714,771.

Další zdroje