Průměrná celková kompenzace Zákaznický servis in United States ve společnosti Melio Payments se pohybuje od $45.1K do $65.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Melio Payments. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$51.2K - $59.4K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$45.1K$51.2K$59.4K$65.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Melio Payments podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Zákaznický servis ve společnosti Melio Payments in United States představuje roční celkovou odměnu $65,450. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Melio Payments pro pozici Zákaznický servis in United States je $45,100.

