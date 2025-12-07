Seznam společností
Meituan
Meituan Hardwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Hardwarový inženýr in China ve společnosti Meituan se pohybuje od CN¥403K do CN¥587K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Meituan. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$64.9K - $73.9K
China
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$56.5K$64.9K$73.9K$82.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Meituan?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti Meituan in China představuje roční celkovou odměnu CN¥586,876. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Meituan pro pozici Hardwarový inženýr in China je CN¥402,855.

