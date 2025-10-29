Seznam společností
Medallia
  • Platy
  • Technický programový manažer

  • Všechny platy Technický programový manažer

Medallia Technický programový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Technický programový manažer in United States ve společnosti Medallia činí celkem A$351K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Medallia. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Celkem za rok
A$351K
Pozice
L6
Základní
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Bonus
A$30.8K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Medallia?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Medallia in United States představuje roční celkovou odměnu A$439,185. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Medallia pro pozici Technický programový manažer in United States je A$343,643.

Další zdroje