McKinsey
  • Platy
  • UX výzkumník

  • Všechny platy UX výzkumník

McKinsey UX výzkumník Platy

Mediánový kompenzační balíček UX výzkumník in United States ve společnosti McKinsey činí celkem $130K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti McKinsey. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
company icon
McKinsey
Senior Design Researcher
Tampa, FL
Celkem za rok
$130K
Pozice
L3
Základní
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX výzkumník ve společnosti McKinsey in United States představuje roční celkovou odměnu $250,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti McKinsey pro pozici UX výzkumník in United States je $133,000.

Související společnosti

