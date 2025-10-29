Seznam společností
McKinsey
Mediánový kompenzační balíček Architekt řešení in United States ve společnosti McKinsey činí celkem $277K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti McKinsey. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
McKinsey
Solution Architect
Celkem za rok
$277K
Pozice
Základní
$237K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$40K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u McKinsey?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti McKinsey in United States představuje roční celkovou odměnu $293,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti McKinsey pro pozici Architekt řešení in United States je $255,000.

