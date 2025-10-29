Seznam společností
McKinsey
McKinsey Produktový manažer Platy

Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti McKinsey se pohybuje od $205K year pro Product Manager do $238K year pro Principal. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $217K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti McKinsey. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u McKinsey?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti McKinsey in United States představuje roční celkovou odměnu $285,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti McKinsey pro pozici Produktový manažer in United States je $216,400.

