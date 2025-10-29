Seznam společností
McKinsey
McKinsey Datový analytik Platy

Kompenzace Datový analytik in United States ve společnosti McKinsey se pohybuje od $152K year pro Data Scientist do $248K year pro Principal. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $170K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti McKinsey. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Nejnovější příspěvky platů
Jaké jsou kariérní úrovně u McKinsey?

Zahrnuté pozice

Zdravotnická informatika

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti McKinsey in United States představuje roční celkovou odměnu $327,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti McKinsey pro pozici Datový analytik in United States je $170,000.

Další zdroje