McKinsey
McKinsey Obchodní analytik Platy

Kompenzace Obchodní analytik in United States ve společnosti McKinsey se pohybuje od $124K year pro Business Analyst do $250K year pro Engagement Manager. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $134K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti McKinsey. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 4 Další úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u McKinsey?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti McKinsey in United States představuje roční celkovou odměnu $250,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti McKinsey pro pozici Obchodní analytik in United States je $127,000.

