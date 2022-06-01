Seznam společností
MCI
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

MCI Platy

Platy ve společnosti MCI se pohybují od $21,882 celkové roční kompenzace pro pozici Operace zákaznických služeb na dolním konci až po $116,288 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti MCI. Naposledy aktualizováno: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Operace zákaznických služeb
$21.9K
Manažerský konzultant
$44.3K
Strojní inženýr
$51.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Softwarový inženýr
$116K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti MCI je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $116,288. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MCI je $47,731.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro MCI

Související společnosti

  • Stripe
  • SoFi
  • Square
  • Roblox
  • Snap
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje