Seznam společností
McGraw Hill
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

McGraw Hill Platy

Platy ve společnosti McGraw Hill se pohybují od $10,816 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $213,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti McGraw Hill. Naposledy aktualizováno: 9/15/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $138K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $100K
Produktový manažer
Median $120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
UX výzkumník
Median $100K
Manažer softwarového inženýrství
Median $213K
Datový vědec
$184K
Marketing
$180K
Prodej
$10.8K
Technický programový manažer
$185K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at McGraw Hill is Manažer softwarového inženýrství with a yearly total compensation of $213,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at McGraw Hill is $137,500.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro McGraw Hill

Související společnosti

  • Uber
  • SoFi
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Roblox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje