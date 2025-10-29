Seznam společností
MBition
MBition Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Germany ve společnosti MBition činí celkem €82.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti MBition. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
MBition
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Celkem za rok
€82.2K
Pozice
Senior
Základní
€71.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.7K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u MBition?
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti MBition in Germany představuje roční celkovou odměnu €94,259. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MBition pro pozici Softwarový inženýr in Germany je €83,955.

Další zdroje