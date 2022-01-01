Seznam společností
Mazars
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Mazars Platy

Platy ve společnosti Mazars se pohybují od $12,060 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $112,435 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Mazars. Naposledy aktualizováno: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Účetní
$47.2K
Datový vědec
$112K
Finanční analytik
$58.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Lidské zdroje
$12.1K
Právní
$45.6K
Manažerský konzultant
$34.3K
Marketingové operace
$34.2K
Produktový designér
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Softwarový inženýr
$56K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Mazars je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $112,435. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mazars je $46,385.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Mazars

Související společnosti

  • 10Pearls
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • AlphaSense
  • HackerRank
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje