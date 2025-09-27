Seznam společností
Maven Securities
Maven Securities Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United Kingdom ve společnosti Maven Securities činí celkem £152K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Maven Securities.

Mediánový balíček
company icon
Maven Securities
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£152K
Pozice
L2
Základní
£106K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£45.5K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Maven Securities?

£121K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Časté dotazy

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Softwarový inženýr chez Maven Securities in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £223,852. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Maven Securities pour le poste Softwarový inženýr in United Kingdom est de £153,869.

