Seznam společností
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Platy

Platy ve společnosti Marsh & McLennan Companies se pohybují od $20,586 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $276,375 pro pozici Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Marsh & McLennan Companies. Naposledy aktualizováno: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Datový vědec
Median $245K
Softwarový inženýr
Median $89K
Účetní
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Aktuar
$117K
Obchodní analytik
Median $65K
Datový analytik
$60.6K
Finanční analytik
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Manažerský konzultant
$30.7K
Marketing
$276K
Marketingové operace
$95.8K
Manažer partnerů
$221K
Produktový manažer
$102K
Projektový manažer
$81.2K
Prodej
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Technický programový manažer
$203K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Marsh & McLennan Companies je Marketing at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $276,375. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Marsh & McLennan Companies je $89,000.

