ManTech Platy

Platy ve společnosti ManTech se pohybují od $61,690 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $216,240 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ManTech. Naposledy aktualizováno: 9/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $120K

Full-Stack softwarový inženýr

Obchodní analytik
Median $125K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $130K

Architekt řešení
Median $143K
Datový vědec
Median $148K
Technický programový manažer
Median $144K
IT specialista
$181K
Produktový designér
$79.6K
Programový manažer
$216K
Projektový manažer
$196K
Personalista
$61.7K
Manažer softwarového inženýrství
$145K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ManTech je Programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $216,240. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ManTech je $143,400.

