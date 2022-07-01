Seznam společností
Manta
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Manta Platy

Platy ve společnosti Manta se pohybují od $135,926 celkové roční kompenzace pro pozici Technický account manažer na dolním konci až po $179,100 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Manta. Naposledy aktualizováno: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Architekt řešení
$179K
Technický account manažer
$136K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Manta je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $179,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Manta je $157,513.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Manta

Související společnosti

  • Coinbase
  • Snap
  • Lyft
  • PayPal
  • Microsoft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/manta/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.