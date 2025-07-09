Seznam společností
Mankind Pharma
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Mankind Pharma Platy

Platy ve společnosti Mankind Pharma se pohybují od $5,818 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $11,312 pro pozici Strojní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Mankind Pharma. Naposledy aktualizováno: 9/15/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Datový analytik
$5.8K
Strojní inženýr
$11.3K
Produktový manažer
$9.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Mankind Pharma je Strojní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $11,312. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mankind Pharma je $9,077.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Mankind Pharma

Související společnosti

  • Tesla
  • Databricks
  • Google
  • Uber
  • Netflix
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje