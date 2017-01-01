Seznam společností
Manjushree Technopack
Nejlepší poznatky
    • O společnosti

    Manjushree Technopack Limited is a prominent rigid plastic packaging company with over 40 years of experience, specializing in innovative and sustainable packaging solutions for various industries.

    manjushreeindia.com
    Webová stránka
    1983
    Rok založení
    5,000
    Počet zaměstnanců
    $1B-$10B
    Odhadované příjmy
    Sídlo společnosti

