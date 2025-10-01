Seznam společností
MANGO
MANGO Softwarový inženýr Platy v Greater Barcelona Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Barcelona Area ve společnosti MANGO činí celkem €30.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti MANGO. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
MANGO
Backend Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Celkem za rok
€30.4K
Pozice
-
Základní
€30.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u MANGO?

€142K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti MANGO in Greater Barcelona Area představuje roční celkovou odměnu €49,564. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MANGO pro pozici Softwarový inženýr in Greater Barcelona Area je €30,443.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro MANGO

