Malga
Malga Platy

Platy ve společnosti Malga se pohybují od $35,668 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní rozvoj na dolním konci až po $68,075 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Malga. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Obchodní rozvoj
$35.7K
Prodej
$68.1K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Malga je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $68,075. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Malga je $51,871.

