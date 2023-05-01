Seznam společností
Major League Soccer
Major League Soccer Platy

Mediánový plat společnosti Major League Soccer činí $112,435 pro pozici Programový manažer . Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Major League Soccer. Naposledy aktualizováno: 11/22/2025

Programový manažer
$112K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Major League Soccer je Programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $112,435. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Major League Soccer je $112,435.

Další zdroje

