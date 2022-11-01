Seznam společností
Major League Hacking
Platy ve společnosti Major League Hacking se pohybují od $28,855 celkové roční kompenzace pro pozici Technický programový manažer na dolním konci až po $102,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Major League Hacking. Naposledy aktualizováno: 11/22/2025

Softwarový inženýr
$102K
Technický programový manažer
$28.9K
Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Major League Hacking je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $102,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Major League Hacking je $65,428.

Další zdroje

