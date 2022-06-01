Seznam společností
Majesco
Majesco Platy

Platy ve společnosti Majesco se pohybují od $13,928 celkové roční kompenzace pro pozici Technický redaktor na dolním konci až po $246,960 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Majesco. Naposledy aktualizováno: 11/22/2025

Softwarový inženýr
Median $17.5K
Programový manažer
$168K
Technický programový manažer
$247K

Technický redaktor
$13.9K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Majesco je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $246,960. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Majesco je $92,885.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Majesco

Další zdroje

