Mailchimp
  • Platy
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

Mailchimp Produktový designér Platy

Kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti Mailchimp činí $233K year pro Senior Product Designer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $217K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mailchimp. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$233K
$144K
$60K
$29K
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Mailchimp podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Mailchimp in United States představuje roční celkovou odměnu $299,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mailchimp pro pozici Produktový designér in United States je $221,000.

