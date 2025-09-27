Seznam společností
Mailchimp
Mailchimp Marketing Platy

Průměrná celková kompenzace Marketing in United States ve společnosti Mailchimp se pohybuje od $88.7K do $129K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mailchimp. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Průměrná celková kompenzace

$101K - $117K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$88.7K$101K$117K$129K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Mailchimp podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Mailchimp in United States představuje roční celkovou odměnu $128,710. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mailchimp pro pozici Marketing in United States je $88,691.

