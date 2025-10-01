Seznam společností
Magna International
  • Romania

Magna International Softwarový inženýr Platy v Romania

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Romania ve společnosti Magna International činí celkem RON 285K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Magna International. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Celkem za rok
RON 285K
Pozice
L3
Základní
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 37.4K
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Magna International?

RON 715K

Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Magna International in Romania představuje roční celkovou odměnu RON 327,754. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Magna International pro pozici Softwarový inženýr in Romania je RON 273,872.

Další zdroje