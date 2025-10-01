Seznam společností
Magna International
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Germany

Magna International Softwarový inženýr Platy v Germany

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Germany ve společnosti Magna International činí celkem €79.8K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Magna International. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Magna International
Software Engineer
Heilbronn, BW, Germany
Celkem za rok
€79.8K
Pozice
Senior
Základní
€79.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
7 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Magna International?

€142K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

El paquet salarial més alt reportat per a un Softwarový inženýr a Magna International in Germany és una compensació total anual de €107,863. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Magna International per al rol de Softwarový inženýr in Germany és €79,768.

