Magic Leap
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Switzerland

Magic Leap Softwarový inženýr Platy v Switzerland

Kompenzace Softwarový inženýr in Switzerland ve společnosti Magic Leap se pohybuje od CHF 172K year pro Senior Software Engineer do CHF 209K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Switzerland činí celkem CHF 213K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Magic Leap. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Entry Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Zobrazit 3 Další úrovně
CHF 134K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Magic Leap podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Softwarový inženýr virtuální reality

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Magic Leap in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 235,332. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the Softwarový inženýr role in Switzerland is CHF 180,361.

