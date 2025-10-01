Kompenzace Softwarový inženýr in Switzerland ve společnosti Magic Leap se pohybuje od CHF 172K year pro Senior Software Engineer do CHF 209K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Switzerland činí celkem CHF 213K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Magic Leap. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Magic Leap podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
