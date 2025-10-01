Kompenzace Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Magic Leap se pohybuje od $160K year pro Associate Software Engineer do $330K year pro Principal Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $181K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Magic Leap. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Magic Leap podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
