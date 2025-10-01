Seznam společností
Magic Leap
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • San Francisco Bay Area

Magic Leap Softwarový inženýr Platy v San Francisco Bay Area

Kompenzace Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Magic Leap se pohybuje od $160K year pro Associate Software Engineer do $330K year pro Principal Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $181K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Magic Leap. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Entry Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Magic Leap podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Softwarový inženýr virtuální reality

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Magic Leap in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $330,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Magic Leap pro pozici Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area je $180,000.

Další zdroje