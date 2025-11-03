Seznam společností
MacPaw
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Ukraine ve společnosti MacPaw činí celkem UAH 2.37M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti MacPaw. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Mediánový balíček
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Celkem za rok
UAH 2.37M
Pozice
L4
Základní
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u MacPaw?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.73M
Stripe logo
+UAH 839K
Datadog logo
+UAH 1.47M
Verily logo
+UAH 923K
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti MacPaw in Ukraine představuje roční celkovou odměnu UAH 3,373,102. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MacPaw pro pozici Softwarový inženýr in Ukraine je UAH 2,366,206.

