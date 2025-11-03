Seznam společností
Machine Zone
Machine Zone Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Machine Zone činí celkem $220K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Machine Zone. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Mediánový balíček
company icon
Machine Zone
Software Engineer
Palo Alto, CA
Celkem za rok
$220K
Pozice
hidden
Základní
$200K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Machine Zone?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Machine Zone in United States představuje roční celkovou odměnu $465,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Machine Zone pro pozici Softwarový inženýr in United States je $210,000.

Další zdroje