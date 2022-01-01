M1 Finance Platy

Platy ve společnosti M1 Finance se pohybují od $50,250 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $175,875 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti M1 Finance. Naposledy aktualizováno: 10/9/2025
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti M1 Finance podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
