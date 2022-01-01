Seznam společností
M1 Finance
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

M1 Finance Platy

Platy ve společnosti M1 Finance se pohybují od $50,250 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $175,875 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti M1 Finance. Naposledy aktualizováno: 10/9/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $165K
Zákaznické služby
$62.7K
Marketing
$127K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Marketingové operace
$50.3K
Produktový designér
$119K
Produktový manažer
$169K
Manažer softwarového inženýrství
$176K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti M1 Finance podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

The highest paying role reported at M1 Finance is Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at M1 Finance is $126,630.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro M1 Finance

Související společnosti

  • Cox Automotive
  • Kraken
  • Amount
  • Tala
  • Cyndx
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje